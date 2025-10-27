Kars'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 80 Bin Makaron ve 60 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Kars'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda makaron ve tütün ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan 1 adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 80 bin doldurulmuş makaron ve 60 kilo kıyılmış tütün

ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS