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Kars'ta Jandarma Silah Tacirlerine Geçit Vermiyor

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Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta jandarma silah tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 silah ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güvercinlik mevkiinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 13 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.A. ve B.K. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Arpaçay Kars Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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