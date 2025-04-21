Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Kars'ta Jandarma, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı

Kars'ta Jandarma, Siber Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşları Uyardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Jandarma Komutanlığı, Ölçülü köyünde 58 vatandaşa siber dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Oltalama sistemine karşı dikkatli olunması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Kars'ta jandarma vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, merkez Ölçülü köyünde 58 vatandaşa yönelik siber farkındalık, yasa dışı bahis, oltalama, bankacılık ödeme sistemlerinde dolandırıcılık, tarım aletleri dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan bilgilendirme vatandaşların özellikle son günlerde yaygın olan oltalama sistemine karşı dikkatli olmalarını istedi. Jandarma ayrıca vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür bilgilendirme eğitimlerinin devam edeceği bildirildi. - KARS

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.