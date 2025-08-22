Kars'ta İranlı Uyuşturucu Kuryesi Makatında Uyuşturucu ile Yakalandı

Güncelleme:
Kars'ta emniyet güçleri, İran uyruklu iki kuryenin otobüsle uyuşturucu getireceğini tespit ettikten sonra düzenledikleri operasyonda, bir kuryenin makatında 203 gram metamfetamin buldu. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) kuryelerin, otobüs ile uyuşturucu maddeyi kente getireceği tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki yolcu otobüsünü takibe aldı. Narkotik ekipleri daha sonra önceden belirlenen noktada, yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, İran uyruklu kuryeler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve durumundan şüphelenilen kuryelerden Shekarbaghanı, detaylı arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde şüphelinin makatında cisim olduğu belirlendi. Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
