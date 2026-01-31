Haberler

Kars'ta imam evi alev alev yandı

Kars'ta imam evi alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde bulunan bir imam evi, elektrik kaynaklı yangında tamamen alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

KARS (İHA) – Kars'ta imam evi alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde imam evi, akşam saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın kısa sürede tüm evi sardı. İmam ve köylülerin müdahale edemediği yangına, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle müdahale edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin tamamen söndürdüğü yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu

Jhon Duran'ın yeni takımı duyuruldu
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Hatay'da istinat duvarı park halindeki araçların üstüne devrildi

Otomobiller olduğu yerde hurdaya döndü
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz