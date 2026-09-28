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Kars'ta hayvan otlatma kavgasında silahla 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kars'ta iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı, yaralılardan biri hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti; jandarma köylerde güvenlik önlemi aldı.

Kars'ta hayvan otlatma nedeniyle 2 köyün sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaylada meydana gelen olayda 4 kişi silahla yaralanırken, yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüderesi köyü ile Kars merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinlerinin hayvanlarını otlattığı yaylada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahla ateş açıldı. Olayda M.G., S.S. ile S.S.'nin çocukları V.S. ve S.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akyaka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından M.G. Harakani Devlet Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.S., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Köylerde güvenlik önlemi alındı"

Silahlı kavganın ardından jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması ve taraflar arasında gerginliğin tırmanmaması amacıyla Süngüderesi ve Bayraktar köylerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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