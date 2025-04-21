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Kars'ta FETÖ Firarisi Yakalandı

Kars'ta FETÖ Firarisi Yakalandı
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Kars'ta, terör suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda saklandığı yerden gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firariFETÖhükümlüsü Ş.Ö. saklandığı yerde yakalanarak göz altına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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