Kars'ta Eşeği Zorla Çekenlere Ceza Yağdı

Kars'ta üzerinde yük olan eşeği arabaya bağlayıp, zorla çeke çeke götürdüler. Sosyal medyaya düşen görüntülere ceza yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin, eşeğin sırtına ağır yük yükleyip, hayvanı bir araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi. Eşeği arabayla çeken kişi veya kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine istinaden hem hayvan sahibi hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca DKMP ekipleri, eşeği korumaya alırken, konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'nca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS