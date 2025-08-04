Kars'ta Eşeği Zorla Çekenlere Ceza Yağdı

Kars'ta Eşeği Zorla Çekenlere Ceza Yağdı
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Kars'ta Eşeği Zorla Çekenlere Ceza Yağdı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, eşeği bir araca bağlayarak sürükleyen kişilere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yetkilileri harekete geçirirken, eşeğin korunması için adli işlem başlatıldı.

Kars'ta üzerinde yük olan eşeği arabaya bağlayıp, zorla çeke çeke götürdüler. Sosyal medyaya düşen görüntülere ceza yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kişinin, eşeğin sırtına ağır yük yükleyip, hayvanı bir araca bağlayarak zorla sürüklediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yetkilileri harekete geçirdi. Eşeği arabayla çeken kişi veya kişiler Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesine istinaden hem hayvan sahibi hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca DKMP ekipleri, eşeği korumaya alırken, konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı'nca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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