Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Kars'ta Eğlence Merkezine Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta Eğlence Merkezine Operasyon: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda bir eğlence merkezinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Kars'ta 1 eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde bulunan bir taverna'da meydana gelen Silahla Nitelikli Yağma (Gasp), 6136 SKM, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fuhuşa Teşvik ve Aracılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 07.01.2025 günü saat 04.00 sıralarında bahse konu işyerinde M.N.T.'nin toplamda 22 bin 500 TL parasını ve telefonunu Silah Zoruyla Gasp eden işyeri sahibi Ç.Ç. (21), E.A. (33) ve Y.C.H. (24) ile yabancı uyruklu kadın A.A. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işyeri ve ikametgahlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 20 7.65 mm çapında fişek, 1 kesici kılıç ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca polis ekiplerince işyerinde yapılan detaylı aramada ise fuhuş yapan 2 yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan Ç.Ç., E.A., Y.C.H. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A., Y.C.H. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan fuhuş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmesi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
img

5 yıldır takım çalıştırmayan antrenör Beşiktaş'ın başına geçiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Yeni aşkını ilan eden Icardi, Wanda Nara'yı da şoke edecek bir not düştü

Yeni aşkını ilan edip Wanda'yı da şoke edecek bir not düştü

Son Dakika Haberleri

13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.