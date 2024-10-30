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Kars'ta düğün salonuna silahlı saldırı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kars'ta bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda 6 yaşındaki M.P.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı ve polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kars'ta öğlen saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun kurşunlandığı olayda kaldırımda arabasıyla oynarken kurşunun isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki M.P.E. hayatını kaybettiği olayda, olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler olaya karışan M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars'ta düğün salonuna silahlı saldırı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Çocuk kars Suç

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