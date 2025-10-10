Kars'ta Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı
Kars'ta dolandırıcılık suçundan 7 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı yerden yakalandı ve tutuklandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Jandarma ekipleri, hakkında " Dolandırıcılık 157/1" suçundan 7 yıl, 6 ay hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişinin Kağızman'da saklandığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin saklandığı adrese Kağızman'da operasyon düzenleyerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilene şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS