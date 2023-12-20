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Kars'ta doğal gaz kaynaklı patlama

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Kars'ta Şehitler mahallesinde 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Kars'ta Şehitler mahallesinde 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz kaynaklı patlamada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ahmet Arslan Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtilen patlama oldu. Patlamanın ardından İtfaiye, AFAD ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Bina yıkımın olduğu yangın güçlükle kontrol altına alınabilirken patlamada bir kişinin yaralandığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Kaza 3.Sayfa Haberler

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