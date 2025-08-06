Kars'ta Bonzai Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Bonzai Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 26,35 gram bonzai ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta 1 işyerinde bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 26,35 gram Bonzai maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, E.G. (36) ve M. E. K. (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cicim ayları bitti, mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Mevduat faizi dibe vurdu: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.