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Kars'ta Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı

Kars'ta Aranan Suçlu Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Kağızman'da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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