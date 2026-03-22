Kars'ta ilginç olay: Anahtar kapının üzerinde unutuldu, İtfaiye camdan girip kapıyı açtı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evinin kapısında anahtarını unutan Nurhayat Çetiner, itfaiye ekibinin yardımıyla evine girmeyi başardı. Olayın bayram gününe denk gelmesi, durumu daha da keyifli hale getirdi.

Kars'ta yaşanan ilginç olay, hem mahalle sakinlerini şaşırttı hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde evinden kısa süreliğine çıkan Nurhayat Çetiner, geri döndüğünde anahtarını kapının üzerinde unuttuğunu fark etti. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen Çetiner, bir süre kendi imkanlarıyla çözüm arasa da başarılı olamayınca çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sarıkamış itfaiye ekipleri, durumu değerlendirdikten sonra binanın dış cephesinden müdahale etmeye karar verdi. Kadının daire kapısının içeriden açılması gerektiği anlaşılınca, itfaiye merdiveni devreye sokuldu.

Ekipler, merdiven yardımıyla apartmanın 3'üncü katına kadar yükselerek dairenin açık olan camından içeri girdi. Profesyonel ve dikkatli bir çalışmanın ardından içeriye ulaşan ekipler, kapıyı içeriden açarak kadının yeniden evine girmesini sağladı.

"Bayram şekeri ikram etti"

Yaşadığı kısa süreli paniğin ardından rahat bir nefes alan Nurhayat Çetiner, itfaiye ekiplerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Olayın bayram gününe denk gelmesi ise hoş bir anıya dönüştü. Çetiner, kendisine yardımcı olan itfaiye personeline bayram şekeri ikram etti.

Mahalle sakinlerinin de ilgiyle izlediği olay, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan son bulurken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve çözüm odaklı müdahalesi takdir topladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi

Ülkeden gelen son haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Savaş sürerken ABD'den sürpriz hamle! Ülkeye asker ve İHA indirdiler
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var