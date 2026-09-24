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Kars Susuz'da mahsur kalan 2 yabancı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Kars Susuz'da mahsur kalan 2 yabancı turist, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Kars'ın Susuz ilçesinde mahsur kalan 2 yabancı uyruklu turist, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Turistlerin koordinatları tercüman aracılığıyla tespit edildi, zorlu arazide ulaşılan turistlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta yardım çağrısında bulunan 2 yabancı uyruklu turist, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı. Turistlerin koordinatları tercüman aracılığıyla tespit edilerek ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay, Susuz ilçesine bağlı Yolboyu Köyü ile Çamçavuş Köyü arasında meydana geldi. Bölgede mahsur kalan 2 yabancı uyruklu turistin yardım talebinde bulunması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından çalışma başlatan AFAD ekipleri, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda turistlere ulaşmak için harekete geçti. Turistlerle iletişim kurulabilmesi amacıyla Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tercüman aracılığıyla görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda mahsur kalan turistlerin bulunduğu noktanın koordinatları tespit edildi. Koordinatların belirlenmesinin ardından Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekibi ve AFAD Arama ve Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler, verilen koordinatlar doğrultusunda bölgede arama çalışması başlattı. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmaların ardından mahsur kalan 2 turiste ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları noktadan güvenli şekilde çıkarılan turistler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk kontrollerinin ardından turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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