Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars-Susuz-Ardahan kara yolunda etkili olan yoğun sis ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars'ın Susuz ilçesi ile Ardahan güzergahında özellikle sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kara yolunu adeta görünmez hale getirdi. Sisle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu yolda buzlanma da meydana geldi. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi, sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.

Güzergahta seyreden araç sürücüleri, sis ve buzlanma nedeniyle hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlerken, özellikle virajlı ve yüksek kesimlerde dikkatli olunması istendi.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu karayolunda sürücülerin tedbirli olması, muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. Kentte sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı