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Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güvenli Okul İklimi kapsamında Digor ve Sarıkamış ilçelerinde öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik siber farkındalık eğitimleri düzenlendi. 7 okulda gerçekleştirilen eğitimlerde toplam bin 699 kişiye güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların ve gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesi, internetin güvenli ve doğru kullanılması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Digor ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan 7 okulda gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında bin 29 öğrenci, 120 öğretmen ve 550 veliye ulaşıldı.

Eğitimlerde güvenli internet kullanımı, sosyal medya platformlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel bilgilerin korunması, siber zorbalık, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve internet kullanımında alınması gereken güvenlik önlemleri ele alındı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin dijital dünyadaki risklere karşı bilinçlendirilmesini hedefleyen eğitimlerde, siber suçlara karşı alınabilecek önlemler ve güvenli internet alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca çocukların güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesi ve dijital tehditlere karşı korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı