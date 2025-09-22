Kars İl Emniyet Müdürü Tombul, Kağızman'ı Ziyaret Etti

Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ilk ziyaretini Kağızman'a gerçekleştirdi

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Kars İl Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul, ilk ziyaretini Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptı.

Müdür Tombul, Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personeli vazife başında denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görevli polislerle tek tek tokalaşan Tombul, emniyet teşkilatının önemine vurgu yaparak personellere görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret sırasında polislerin yanı sıra sivil personelle de bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Tombul, bu ilk denetiminin ardından yapımı devam eden Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Tombul, daha sonra Kağızman'dan ayrıldı. - KARS