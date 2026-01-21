Haberler

Kars'ta buz pisti gibi yol: Çok sayıda tır kaydı, vatandaşlar mahsur kaldı

Kars'ta buz pisti gibi yol: Çok sayıda tır kaydı, vatandaşlar mahsur kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars-Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi. Ağır tonajlı tırlar kontrolden çıkarak şarampole kaydı ve yol kapandı.

Kars- Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve ardından gelen aşırı buzlanma, ulaşımı durma noktasına getirdi. Buzlanan yolda kontrolden çıkan çok sayıda tır şarampole kayarak makas attı, kara yolu trafiğe kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kaldı.

Kars-Gürcistan kara yolunun Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.

Tırlar makas attı, yol kapandı

Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atan araçların yolda kaldığı görüldü.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var