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Arpaçay'da jandarma ekiplerince kaçak sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 13 bin 200 boş makaron, 7 kilogram tütün, 5 sigara basma makinesi ile ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye atan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerince Arpaçay ilçesinde kaçak sigara, silah ve mühimmat bulundurduğu tespit edilen 1 şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirildi.

"Evden tabanca ve çok sayıda kaçak tütün ürünü çıktı"

Jandarma ekiplerince yapılan aramada Almanya menşeli Carl Walther marka 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 24 9 milimetre tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Aramada ayrıca 13 bin 200 boş makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilogram paket tütün, 9 paket filtre, 8 paket sigara kutusu, 3 sigara tablası ve 5 sigara basma makinesi bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı