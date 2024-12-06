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Karpuzlu Emniyeti, Dolandırıcılık Kurbanı Olmamaları İçin Vatandaşları Uyardı

Karpuzlu Emniyeti, Dolandırıcılık Kurbanı Olmamaları İçin Vatandaşları Uyardı
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Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları bilgilendirerek, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında emniyete başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Karpuzlu ilçe Emniyet Amirliği ekipleri, Karpuzlu ilçesinde kıraathanelere giderek vatandaşlara dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Dolandırıcılık suçları ile ilgili vatandaşlara ve özellikle yaşlılara bilgilendirme çalışması yapan Karpuzlu İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkezi Amirliği ekipleri, özellikle kendisini polis, asker, savcı olarak tanıtarak kendilerinden para, altın isteyen şahıslara inanmamaları konusunda uyararak vatandaşlardan şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri istendi. Ayrıca İnternet üzerinden yapılan online alışverişler konusunda da bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlardan güvenli sitelerden alışveriş yapmalarını, kurumsal internet sitelerine benzer sahte internet sitelerine karşı duyarlı olmalarını yanı sıra ilan sahibi konusunda iyi bir araştırma yapmalarını, para/hediye/ödül kazandıklarını ya da haklarında icra takibi olduğunu söyleyerek kendilerinden para isteyen şahıslara kesinlikle inanmamaları konularda uyarılarda bulunarak vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerinin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Ayrıca, vatandaşlardan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri ya da 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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