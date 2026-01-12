Haberler

Amasya'da karlı dağ yolunda mahsur kalan aile greyderle kurtarıldı

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde karlı dağ yolunda mahsur kalan 4 kişilik aile, Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ailenin yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan ekipler, otomobili bulunduğu yerden çekerek aileyi güvenli bir alana götürdü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde karlı dağ yolunda araçlarında mahsur kalan aileyi Amasya İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşan Dağı mevkiinde geç saatlerde aralarında 5 aylık bebeğinde olduğu 4 kişilik ailenin içindeki otomobil yolda kara saplandı. Ailenin yardım çağrısının bildirilmesi üzerine Amasya İl Özel İdaresine bağlı Merzifon İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Greyder, karlı yolu açıp bölgeye ulaştı. Üstü karla kaplanan otomobile halat bağlanarak saplandığı yerden çekildi. Ekiplere teşekkür eden aile güvenli bir alana kadar götürüldü.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada Gümüşhacıköy ilçesinde 8 ve Merzifon ilçesinde 4 olmak üzere il genelinde toplam 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mücadelesi ve genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
