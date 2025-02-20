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Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek

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Yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken bir motokurye müşterisinin isteği karşısında şoke oldu. "Ağabey yemeğim sıcak gelir mi?" diye soran müşterisine karlı havada çektiği videoyla esprili şekilde yanıt veren motokurye, "Gelir tabii kardeşim" dedi. Motokuryenin videosu sosyal medyayı ikiye böldü.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken motokuryenin çalışırken çektiği bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karlı havada sipariş teslimatı yapan motokurye, bir müşterisinin "Ağabey yemeğim sıcak gelir mi?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

"BU HAVADA SICAK GELMEYECEK, NE ZAMAN GELECEK?"

Müşterisinin sorusuna çektiği videoyla yanıt veren motokurye esprili bir şekilde, "Gelir tabii kardeşim. Bu havada sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek?" dedi. Videonun hızla yayılmasıyla, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Motorkuyenin videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, motokurye mesleğinin amacının bu olduğunu ve bu şekilde para kazandıklarını savunurken bazı kullanıcılar ise durumun insani boyutuna dikkat çekti. Kullanıcılardan bazıları, karlı havada çalışan motokuryelere saygı gösterilmesi gerektiğini, olumsuz hava koşullarında sipariş verilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Karlı havada motokuryeyi şoke eden istek
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

utanmasalar, kuryeye mikrodalga tasitip, yemekleri varinca isittiracaklar...

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Haber YorumlarıMGk:

Bana zor şartlarda kurye lazım normal zaman da bende alırım.. Şu tip videolar kuryeleri antipatik yapıyor

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