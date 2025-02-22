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Cansız bedeni karlar arasında bulundu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 31 yaşındaki Murat Turan, karlar içinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Turan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 31 yaşındaki adam, karlar içinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KARLAR İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi 144. Sokak'ta bulunan boş alanda meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde karlar içinde hareketsizce yatan şahsı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karlar Arasında Ölü Bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin Murat Turan olduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cansız bedeni karlar arasında bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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