Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir kişi karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı. İtfaiye kapıyı kırarak evin içerisine girerken Sarıçam Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Nurettin İ., karısını ve 7 yaşındaki down sendromlu kızına sürekli şiddet uyguluyordu. Nurettin İ., bu seferde karısını ve kızını bıçakla rehin aldı.

ANNE VE KIZINA ZARAR GELMEDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması nedeniyle polis itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak açtı. İçeri giren polisler anne ve kızına zarar gelmeden Nurettin İ. yakaladı. Yakalanan şüpheli evden çıkartıldığı sırada mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Emniyetteki işlerinin ardından Nurettin İ. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.