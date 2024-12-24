Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sabotaj mı?
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da tartışma yaşadığı eşini döven 45 yaşındaki Halim Ç., araya giren 19 yaşındaki oğlunun boğazını kesti. Ağır yaralanan Yiğit Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yakalanan baba Halim Ç., dehşetin aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldiğini ifade etti.

Dehşet saçan olay, 5 Aralık günü saat 22.47 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir ihbar üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BABASI TARAFINDAN BOĞAZI KESİLMİŞ

Verilen adrese hızla giden polis ekipleri, kan donduran bir olayla karşılaştı. Evde kanlar içinde bulunan 19 yaşındaki Yiğit Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen hastaneye götürüldü. Yapılan kısa araştırmada Yiğit Ç.'nin babası Halim Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

ANNESİ DÖVÜLÜRKEN ARAYA GİRİNCE BIÇAKLANDI

İddialara göre, Halim Ç., evde 12 yaşındaki kızı ve oğlunun yanında eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Halim Ç. eşini dövmeye başladı. Yaşanan bu olay üzerine Yiğit Ç., araya girerek babasıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası baba Halim Ç., bıçakla oğlunun boğazını kesti.

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Polis tarafından olay yerinde yakalanan baba Halim Ç., verdiği ifadede, kavganın nedenini tam olarak hatırlamadığını belirterek, oğlunun yaklaşık 2 aydır psikolojik tedavi gördüğünü ve bir anlık sinirle bıçak kullandığını iddia etti. Soruşturmanın ardından baba Halim Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Yiğit Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
img

Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
img

Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.