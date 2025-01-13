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Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

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Afrika'da karısını yatakta başka bir adamla yakalayan koca, ilginç bir intikam metodu kullandı. Kendisini aldatırken yakaladığı karısını ve yasak aşkını yatakta rehin alan koca, ikilinin akrabalarını çağırarak olan biteni izletti.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç aldatma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Afrika'da kaydedilen bir görüntüde aldatıldığından şüphelenen adamın, uzun süre takip ettiği karısını başka bir kişiyle aynı yatakta yakaladığı görülüyor. Adamı ve karısını rehin alan koca, başvurduğu ilginç intikam metoduyla olayı gölgede bıraktı.

AKRABALARINI ÇAĞIRIP İFŞA ETTİ

Adamı ve karısını yatakta rehin alan şahıs, daha sonra hem adamın hem de kadının akrabalarını olay yerine çağırarak ikisini de ifşa etti. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıBaba Can:

Simdi butun dunya izledi karar ne olsun ?

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Türkiyede olsa popayla cinayet

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Demekki Afrika’da laik vay be

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Edep ya edep aldattığın eşin değil sadece itibarını zedeliyosun ahiret hayatını bitiriyorsun edep ne güzel şey

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Geniş aile dedikleri bu olsa gerek...

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Konseyi toplamış

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Herkes Maci izlemisTamamda Fakat Sonucu Cok Merak Ettim

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAhmet Sümer:

senin yaptigin onlarin yaptigindan beter

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Haber YorumlarıTaş:

Kurgu video

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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