Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç aldatma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Afrika'da kaydedilen bir görüntüde aldatıldığından şüphelenen adamın, uzun süre takip ettiği karısını başka bir kişiyle aynı yatakta yakaladığı görülüyor. Adamı ve karısını rehin alan koca, başvurduğu ilginç intikam metoduyla olayı gölgede bıraktı.

AKRABALARINI ÇAĞIRIP İFŞA ETTİ

Adamı ve karısını yatakta rehin alan şahıs, daha sonra hem adamın hem de kadının akrabalarını olay yerine çağırarak ikisini de ifşa etti. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyanın da gündemine oturdu.