"Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi

Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan Mustafa Karataş soru sormak için katılan ve ismini vermeyen vatandaş, başka biriyle birliktelik yaşadığını söyledi. İlk eşinin hakkını helal etmediğini de belirten seyircinin sorusu karşısında hem stüdyodakiler hem izleyiciler hem de Mustafa Karataş çok şaşırdı.

"BAŞKA BİR HANIMDAN ÇOCUK BULDUM"

"Hocam benim 19 yıllık bir evliliğim var" diye söze başlayan adam, "12 senedir hanımımdan çocuk istiyordum. O da çocuk olmasın diye doktor müdahalesi yaptırdı. Ben gittim başka bir hanımdan çocuk buldum imam nikahıyla. Eşim 'Zina yapıyorsun' diyor, hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti.

NASIL BULDUN, NEREDEN BULDUN?"

Yayına bağlanan adamın bu sözleri karşısına şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş, "Nasıl buldun, nereden buldun?" sorusunu yöneltti. İzleyici bu soruya "Biz ikinci hanımımla tanıştık" yanıtını verdi.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Olan biteni anlamaya çalışan ve duyduklarına hayli şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş "Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsun. Çocuğu bahane ettin. Kendine göre imam nikahı kıydın. Bu doğru değil" demekle yetindi.