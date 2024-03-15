Üye Girişi
Haberler

"Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Eşi çocuk istemediği için başkasıyla imam nikahı kıyıp çocuk yapan adamın "Başka bir hanımdan çocuk buldum. Eşim hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?" şeklindeki sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi.

Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan Mustafa Karataş soru sormak için katılan ve ismini vermeyen vatandaş, başka biriyle birliktelik yaşadığını söyledi. İlk eşinin hakkını helal etmediğini de belirten seyircinin sorusu karşısında hem stüdyodakiler hem izleyiciler hem de Mustafa Karataş çok şaşırdı.

"BAŞKA BİR HANIMDAN ÇOCUK BULDUM"

"Hocam benim 19 yıllık bir evliliğim var" diye söze başlayan adam, "12 senedir hanımımdan çocuk istiyordum. O da çocuk olmasın diye doktor müdahalesi yaptırdı. Ben gittim başka bir hanımdan çocuk buldum imam nikahıyla. Eşim 'Zina yapıyorsun' diyor, hakkını helal etmiyor. Ne yapmalıyım?" şeklinde bir soru yöneltti.

NASIL BULDUN, NEREDEN BULDUN?"

Yayına bağlanan adamın bu sözleri karşısına şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş, "Nasıl buldun, nereden buldun?" sorusunu yöneltti. İzleyici bu soruya "Biz ikinci hanımımla tanıştık" yanıtını verdi.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Olan biteni anlamaya çalışan ve duyduklarına hayli şaşırdığı gözlenen Mustafa Karataş "Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsun. Çocuğu bahane ettin. Kendine göre imam nikahı kıydın. Bu doğru değil" demekle yetindi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Mustafa Karataş Aile İçi Şiddet Televizyon 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title