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Kargoya verilen peynir bidonunun içinde uyuşturucu çıktı

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Düzce'de aktarma istasyonunda, kargoya verilen salamura peyniri bidonunun içinden 3 kilo 916 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucuyu çıkarıp boş kargoyu İstanbul'a gönderirken, şüpheli malzemeyi aldığı esnada suçüstü yakaladı.

Kargoya verilen peynir bidonunun içinde uyuşturucu çıktı

DÜZCE - Düzce'de aktarma istasyonunda, kargoya verilen salamura peyniri bidonunun içinden 3 kilo 916 gram uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri uyuşturucuyu çıkarıp boş kargoyu İstanbul'a gönderirken, şüpheli malzemeyi aldığı esnada suçüstü yakaladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu sevkiyatını engellemeye yönelik çalışma başlatıldı. Gelen istihbarat neticesinde kargoyla İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri, aktarma istasyonu Düzce'de K.B'ye ait kargoda arama yaptı. Yapılan aramada salamura peynir bidonun içinde 3 kilo 916 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde bidondan çıkarılarak, kargo boş şekilde İstanbul'a yollandı. K.B., İstanbul'da kargosunu almaya geldiği sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Polis Düzce

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