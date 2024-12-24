Üye Girişi
Haberler
ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Türkiye 12 cana ağlıyor! Acılı aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Acı haberi alan aileler soluğu Adli Tıp'ta aldı
Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargo paketiniz olduğunu söyleyerek teslimat için gelen dolandırıcılar, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, 'pencere' yöntemiyle vatandaşları dolandırıyor.

Bursa Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, çek ve senette sahteciliğin ardından dolandırıcıların yeni yönteminin 'pencere' yöntemi olduğunu söyledi. Yalçındağ, 'Bir kargo paketiniz var' diyerek teslimat için gelen dolandırıcıların, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, 'pencere' yöntemiyle insanları dolandırdığını belirtti.

ARKASINA SENET KOYUYORLAR

Teslimatı alan kişi, sadece bir teslim kağıdı imzaladığını zannederken aslında binlerce ya da milyonlarca liralık bir senede imza atmış oluyor. İşte bunun da önüne geçmenin yolunun atacağınız imzadan geçtiğini söyleyen Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, "Size kargo teslim ediyorum ve imza istiyorum sizden. İsminizin karşısına imzanızı atıyorsunuz. Burada imza attığınız alanı daha önceden, fark edilmeyecek şekilde keserek almış olup, arkasına bir senet koyuyorlar. Siz aslında kargo teslim tutanağını imzaladığınızı zannederken, boş bir senede imza atmış oluyorsunuz. Bunun devamında suçlular istediği meblağı yazarak, sizleri yüklü bir borç altına koyuyorlar" dedi.

Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz

"ATTIĞINIZ İMZAYI MUTLAKA..."

Konuyla ilgili vatandaşlara bir de uyarıda bulunan Yalçındağ, "Bu yüzden biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; imza attığınız zaman, mutlaka imzanızı çerçeve dışına taşırmaya özen gösterin. Böylelikle senet üzerinde kalan imzada kesintiler olacağından, sahteliği ortaya çıkarabileceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtan Mourinho kehaneti
img

İnsanlık tarihinde böylesi ilk kez denenecek
img

Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısevil avci:

Bu kadar basit olmamalı böyle şey mi olur arkadaş

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Vay be ! ne şaytanlar var şu dünyada !

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

Bunları yapan gerekli cezayı alsa bak bakalım bir başkası yeltene biliyor mu? Adalet için gerekeni yap kimse mağdur olmasın. Ama nerede birde çanak tutuyorlar. Ben karakola gittim dolandirilmaya çalıştığımı söyledim numara var IBAN var fakat uğraşacak kimse yok. Nasıl olsa dolandirilmadin diyenler var. Ya koskoca devlet sin seni mi sorgulayacaklar gereken cezayı kes .

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BU ÜLKEDE DOLANDIRILMAK KADAR BASİT BİŞEY YOK.HEMEN DOLANDIRILABİLİRSİNİZ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

devlet sormayacakmı ne sattında bu parayı istiyosun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar! UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.