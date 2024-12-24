Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz

Bursa Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, çek ve senette sahteciliğin ardından dolandırıcıların yeni yönteminin 'pencere' yöntemi olduğunu söyledi. Yalçındağ, 'Bir kargo paketiniz var' diyerek teslimat için gelen dolandırıcıların, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, 'pencere' yöntemiyle insanları dolandırdığını belirtti.

ARKASINA SENET KOYUYORLAR

Teslimatı alan kişi, sadece bir teslim kağıdı imzaladığını zannederken aslında binlerce ya da milyonlarca liralık bir senede imza atmış oluyor. İşte bunun da önüne geçmenin yolunun atacağınız imzadan geçtiğini söyleyen Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, "Size kargo teslim ediyorum ve imza istiyorum sizden. İsminizin karşısına imzanızı atıyorsunuz. Burada imza attığınız alanı daha önceden, fark edilmeyecek şekilde keserek almış olup, arkasına bir senet koyuyorlar. Siz aslında kargo teslim tutanağını imzaladığınızı zannederken, boş bir senede imza atmış oluyorsunuz. Bunun devamında suçlular istediği meblağı yazarak, sizleri yüklü bir borç altına koyuyorlar" dedi.

"ATTIĞINIZ İMZAYI MUTLAKA..."

Konuyla ilgili vatandaşlara bir de uyarıda bulunan Yalçındağ, "Bu yüzden biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; imza attığınız zaman, mutlaka imzanızı çerçeve dışına taşırmaya özen gösterin. Böylelikle senet üzerinde kalan imzada kesintiler olacağından, sahteliği ortaya çıkarabileceğiz" ifadelerine yer verdi.