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Kargılık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kargılık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kargılık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kargılık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri yandı.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde Acısu Irmağı kenarındaki kargılık alanda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Villalara yakın bölgede çıkan yangın panik yaşanmasına neden olurken, kargılık alanda bulunan vinç ile tarım aletleri alevlerin içinde kaldı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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