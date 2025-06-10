Kargı Tüneli'nde Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kargı Tüneli'nde Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesindeki Kargı Tüneli'nde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tünel içinde alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi

BURDUR - Antalya-Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 32 ACT 242 plakalı Citroen marka otomobil tünel içerisinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERCAN KURBAN - 3.Sayfa
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.