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Kamyonette ev eşyası taşınması narkotiğe takıldı: 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi

Kamyonette ev eşyası taşınması narkotiğe takıldı: 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ü. tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 42 yaşındaki G.Ü. tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Haziran 2026 tarihinde Karesi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Araçta yüklü bulunan ev eşyalarının arasına gizlenmiş 144 bin 900 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 yaşındaki G.Ü., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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