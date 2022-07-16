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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu.

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi kardeşini kurtarmak isterken kendisi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseli Mahallesi, Dizgine Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, Mustafa ve Güngör Hıdır kardeşler serinlemek için denize girdi. Denizde küçük bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güngör Hıdır (45), çocuğu kurtarmak isterken kendisi boğulma tehlikesi geçirince, abisi Mustafa Hıdır da (53) onu kurtarmak için denize girdi. Uzun çabalar sonucu kardeşi Güngör'ü boğulmaktan kurtaran Mustafa Hıdır, kendisi boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden sahile çıkarılan Mustafa Hıdır'a ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Hıdır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Hıdır kardeşlerin Yurt dışında ikamet ettikleri ve bayram tatili için Türkiye'ye geldikleri bildirildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Hıdır Eynesil Giresun 3. Sayfa Haberler

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