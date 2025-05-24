Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti

Kardeşini Kurtarmak İsterken Boğularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 11 yaşındaki Dilan, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki kardeşi Kader'i kurtarmak isterken akıntıya kapılarak boğuldu. Olay sonrası Dilan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kardeşini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sulama kanalına düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapılan 11 yaşındaki Dilan boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Zeynepli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kader Sungur, çırpınmaya başladı. Bu sırada, kardeşini gören 11 yaşındaki Dilan ise onu kurtarmak için suya atladı. Akıntıda sürüklenen iki kardeşin çığlıklarını duyan amca İsmail Sungur, suya atlayarak onları çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Dilan'ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken Kader hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dilan'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi

Gözyaşlarının sel olduğu maçta Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Polis memurunun kullandığı kiralık araçtan cephanelik çıktı

Kiralık araçtan cephanelik çıktı! Sürücünün kimliği hayreti düşürdü
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Bahçede top oynayan çocuk, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.