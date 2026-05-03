Kula'da Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabey Bıçaklanarak Öldürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 25 yaşındaki U.C.A., ağabeyi 28 yaşındaki Hasan Akarsu'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesine bağlı Karataş Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Akarsu (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akarsu, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Akarsu, ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, ağabeyini bıçaklayarak ölümüne neden olan U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, kavgaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
