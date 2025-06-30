KARDEMİR'de Oksijen Tankı Patladı: 1 İşçi Ağır Yaralandı

KARDEMİR'de Oksijen Tankı Patladı: 1 İşçi Ağır Yaralandı
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda oksijen tankının tahliye vanasının açılması sırasında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi, hava ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda (KARDEMİR) oksijen tankının tahliye vanasının açılması sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi, hava ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası Hava Ayrıştırma Tesisi'nde saat 14.50 sıralarında meydana geldi. Fatih Tetik isimli işçi buffer oksijen tankı tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Dışarıya yayılan oksijen nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Tetik ağır yaralandı. Talihsiz işçi olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tetik, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, patlama sonucu tahliye vanasını açan personelin atmosfere yayılan oksijen nedeniyle yaralandığı ifade edildi. Yaralı işçinin ilk müdahalesinin ardından hava ambulansı ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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