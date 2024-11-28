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Kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki kardan adam ortalığı karıştırdı. Kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi.

Kardan adamı ceset sandı, ortalığı birbirine kattı

KARDAN ADAMI CESET SANDI

Edinilen bilgiye göre, Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre çocukların bir apartmanın duvar dibine yaptıkları ve kıyafet giydirdikleri kardan adamı ceset sanan bir kadın sinir krizi geçirdi.

Kardan adamı ceset sandı, ortalığı birbirine kattı

AMBULANSTA SAKİNLEŞTİRİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın ambulansta tedavi edilirken, yanlış anlaşılmanın ardından ekipler normale döndü.

Kardan adamı ceset sanan kadın sinir krizi geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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