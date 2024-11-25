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Karda Mahsur Kalan Yaşlı Çiftin Kurtuluşu

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Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çifti, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın, önce hayvanlarını, özellikle kuzularını kurtarmak istedi.

Karda mahsur kaldıkları yayladı kurtarılan kadın: "Kuzularımı götür"

Antalya'da yaşlı çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti

Kurtarılan yaşlı kadın önce horoz ve kuzularının kurtarılmasını istedi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki İlçesinde yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki çiftin imdadına AFAD ekipleri yetişti. Ağacın altına sığınan yaşlı kadın ekipleri görünce, "kuzumu götür" dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yayladan evlerine dönerken olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini sığındıkları noktadan Antalya AFAD ekipleri kurtardı. Ağacın altına bulunan yaşlı kadın ekipleri görünce önce hayvanlarını kurtarmak istedi. Horoz ve kuzularına sarılan yaşlı kadın AFAD ekiplerine, "kuzularımı götürün" dedi. AFAD ekiplerinin kurtardığı yaşlı çift sağlık görevlilerine teslim etti.

Karda Mahsur Kalan Yaşlı Çiftin Kurtuluşu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa
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