Azerbaycan'da hayatını kaybeden tıp öğrencisi Büşra, Ordu'da toprağa verildi

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Aksu, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Ordu'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

14 Ocak tarihinde Azerbaycan'ın Nahçıvan şehrinde meydana gelen olayda, Nahçıvan Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu (22) ile Veterinerlik Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kavak, kaldıkları dairede ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, öğrencilerin evdeki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Ailesi tarafından Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye getirilen Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu için Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aksu'nun cenazesi, cuma namazı sonrası Saraycık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Sezai ve Fatma çiftinin kızı olan Büşra Aksu'nun, bir erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
