Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi 3. Sayfa Haberleri Karabük'ün Yenice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi. Karabük'ün Yenice ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Tır köyü Recepbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Cezmettin Ören'den haber alamayan yakınları, evin balkonundan içeriye girdi. Ören'i hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ören'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Ören'in cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karabük 3. Sayfa Haberler

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