GAZİANTEP (İHA) - Karayolunda can pazarı: 4 yaralı

Hafif ticari araç traktöre çarptı yaralılar yola saçıldı

Feci kazada 4 kişi yaralandı

GAZİANTEP Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde hafif ticari araç traktöre çarparak takla attı. Kazada traktörde ve araçta bulunan 4 kişi yola saçıldı

Kaza, Yavuzeli- Gaziantep karayolu Karabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aynı istikamette ilerleyen Bekir S. Yönetimindeki 58 AAH 416 plakalı Ford marka hafif ticari araç Cumali K. Yönetimindeki 27 VB 958 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak ters yattı. 2 kişinin bulunduğu traktör ise yoldan çıktı. Kazada traktörden fırlayan baba oğul ile takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlardan savrulan yaralılar ise yollara saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Zamanla yarışan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.