Adıyaman'da Eşek Kazası: Otomobil Başıboş Eşeğe Çarptı
Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atakent köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobil, yola aniden fırlayan başıboş eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde maddi hasar oluştu. Şans eseri yaralanan olmayan sürücü, kazanın ardından jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, yolda güvenlik önlemi alırken, bölgede başıboş hayvanların sık sık kazalara yol açtığı belirtildi.
Adıyaman'da, karayolunda aniden çıkan bir eşek kazaya neden oldu. Kazada eşek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atakent köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan başıboş eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı