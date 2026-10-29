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Karayazı'da ev önündeki otlarda çıkan yangına mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptı

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Karayazı'da ev önündeki otlarda çıkan yangına mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptı Haber Videosunu İzle
Karayazı'da ev önündeki otlarda çıkan yangına mahalle sakinleri ilk müdahaleyi yaptı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önündeki otlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye alevlere müdahale etti, Karayazı İlçe Emniyet Müdürü olay yerinde inceleme yaptı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin önünde bulunan otlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gün içerisinde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Karayazı İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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