Karayazı'da Eğitim Binasında Yangın Çıktı

Karayazı'da Eğitim Binasında Yangın Çıktı
Karayazı'nın Bayraktar Mahallesi'ndeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait ek binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yok, maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karayazı'nın Bayraktar Mahallesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait ek binada henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangına Karayazı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken binanın boş olduğu ve kullanılmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
