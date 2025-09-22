Karayazı'da Eğitim Binasında Yangın Çıktı

Karayazı'nın Bayraktar Mahallesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait ek binada henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangına Karayazı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken binanın boş olduğu ve kullanılmadığı öğrenildi. - ERZURUM