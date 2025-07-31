Karataş'ta Bulunan Teknenin Sahibinin Aranması Devam Ediyor

Karataş'ta Bulunan Teknenin Sahibinin Aranması Devam Ediyor
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Adana'nın Karataş ilçesinde, liman açığında bulunan bir fiber tekne için arama çalışmaları sürüyor. Teknenin sahibi henüz tespit edilemedi.

Adana'nın Karataş ilçesinde denizde bulunan teknenin sahibi aranıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Karataş Limanı açığında 30 beygir gücünde fiber tekne bulundu. Vatandaşlar durumu İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri teknenin sahibini aradı ancak bulamadı.

Karataş Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, başvuru yapılmaması halinde teknenin kamuya geçirileceğini, sahibinin karakola başvurması gerektiğini belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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