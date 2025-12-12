Haberler

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucunda ağır yaralanan 59 yaşındaki Hasan Köse, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Kaza, dün D-100 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery marka ciple çarpışan Hasan Köse'nin (59) kullandığı 54 AHA 403 plakalı otomobil, araziye devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kullanılmaz hale gelirken, Hasan Köse ve yolcu C.K. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edilen Hasan Köse'den bugün acı haber geldi. Köse, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Köse'nin cansız bedeni, ikindi namazını müteakip Ferizli Ceylandere Yeni Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ferizli Ceylandere Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek. - SAKARYA

Haberler.com
title