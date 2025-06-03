Karasu'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, mahalle bekçileri tarafından şüpheli olarak durdurulan E.K.'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Polis, şahsı gözaltına alarak inceleme başlattı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İncilli Mahallesi'nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa