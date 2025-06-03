Karasu'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İncilli Mahallesi'nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA