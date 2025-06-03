Karasu'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Karasu'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, mahalle bekçileri tarafından şüpheli olarak durdurulan E.K.'nın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Polis, şahsı gözaltına alarak inceleme başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İncilli Mahallesi'nde mahalle bekçileri, şüphelendikleri E.K.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına alarak hususa ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Gabriel Sara'dan Victor Osimhen için dikkat çeken sözler

Sara'dan Osimhen için dikkat çekici söz: Dua ediyoruz
Dominik Livakovic'ten ayrılık sorusuna yanıt

Fenerbahçe'deki geleceğini açıkladı
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.