Haber alamadığı kardeşini evde ölü buldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki Gökhan Şişman, kendisinden bir süredir haber alınamayan halde ağabeyi tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki şahıs, evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 155/1. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Gökhan Şişman'ın (35) ağabeyi, Şişman'ın evine gitti. Eve giren ağabey, kardeşini yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gökhan Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Şişman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
